Кержаков: «Нобоа вчера показал, что можно пробить и над стенкой, но лучше пробить сильно»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказал мнение о матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0). Напомним, форвард стал автором одного из голов после удара со штрафного.

«Нобоа вчера показал, что с той точки можно пробить и над стенкой, но лучше пробить сильно. Тренер говорил нам накануне, что мы будем играть только на победу, и это было видно по нашему составу. Ротация минимальная, поскольку хочется побеждать, хочется завоевывать очки для коэффициента нашей страны. Так что играем только на побед», – сказал футболист в эфире программы «Все на Матч!».