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    Лига Европы. «Краснодар» избежал поражения в матче с «Зальцбургом» и вышел из группы

    В рамках группового этапа Лиги Европы «Краснодар» смог избежать поражения в матче с «Зальцбургом». На 85-й минуте матча счет сравнял Федор Смолов. В другом матче «Шальке» переиграл «Ниццу» со счетом 2:0.

    Таким образом, российский клуб обеспечил себе выход из группы со второго места.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 5-й тур

    Краснодар (Россия) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Даббур, 37; 1:1 – Смолов, 85.

    Краснодар: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо (Измайлов, 74), Перейра (Лаборде, 58), Эбуэ (Газинский, 46), Каборе, Смолов.

    Зальцбург: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша (Шлагер, 87), Ульмер, Гульбрандсен (Хванг, 73), Радошевич, Уисдом.

    Предупреждения: Калешин, 57; Лаборде, 76 – Бериша, 42.

    Шальке (Германия) – Ницца (Франция) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коноплянка, 14; 2:0 – Аого, 80 (с пенальти).

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 22:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 ноября 2016, 03:03

      Предстоит ещё один матч, ну с Зенитом всё ясно, они выход оформили досрочно, а вот с Краснодаром о его втором месте пока говорить преждевременно, или я что-то не понимаю?

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 25 ноября 2016, 02:16

      Эх,не очень то радуют игрой наши клубы в еврокубках,но результат и очки в копилку есть! Осталось только игру наладить,уж очень боязно за наши клубы. Я думаю,после паузы будет видно...

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 ноября 2016, 00:43

      Краснодар, с выходом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 25 ноября 2016, 00:35

      Отскочили))))

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 25 ноября 2016, 00:26

      НЕ ВЫШЛИ ИЗ ГРУППЫ, А ВЫПОЛЗЛИ! ИГРА ПОЛНЫЙ АТАС ! ШАЛИМОВ ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 ноября 2016, 23:11

      Поздравить бы надо быков, но после такой игры хочется только плюнуть. Шалимов не может мотивировать легионеров. При нем Краснодар станет бразильской помойкой.

      5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 23:02

      Последние игры Краснодара в Европе расстраивают, с такой игрой первые кандидаты на вылет

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Фан666 24 ноября 2016, 23:10

      Жеребьёвка многое решит....

      0
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      Рейтинг: +2403

      baden69 24 ноября 2016, 22:57

      Молодцы, что смогли отыграться, хоть и с изрядной долей везения. С выходом в плей офф!!!
      Уже две российские команды мы точно увидим в еврокубках весной! Будем надеяться, что ЦСКА и Ростов тоже пройдут в весеннюю стадию Лиги Европы.

      5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > baden69 24 ноября 2016, 23:01

      ЦСКА само себя там не ждёт

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 24 ноября 2016, 22:52

      вымучали ничью и вышли плейофф!!!! поздравляю!!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 ноября 2016, 22:52

      Игра плохая,но главное сделали результат!!!!!Поздравляю с выходом в плей офф Лиги Европы!!!!Ура!!!!Отдельное спасибо Шальке))))

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