Лига Европы. «Краснодар» избежал поражения в матче с «Зальцбургом» и вышел из группы

Предстоит ещё один матч, ну с Зенитом всё ясно, они выход оформили досрочно, а вот с Краснодаром о его втором месте пока говорить преждевременно, или я что-то не понимаю?
В рамках группового этапа Лиги Европы «Краснодар» смог избежать поражения в матче с «Зальцбургом». На 85-й минуте матча счет сравнял Федор Смолов. В другом матче «Шальке» переиграл «Ниццу» со счетом 2:0.
Таким образом, российский клуб обеспечил себе выход из группы со второго места.
Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 5-й тур
Краснодар (Россия) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Даббур, 37; 1:1 – Смолов, 85.
Краснодар: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо (Измайлов, 74), Перейра (Лаборде, 58), Эбуэ (Газинский, 46), Каборе, Смолов.
Зальцбург: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша (Шлагер, 87), Ульмер, Гульбрандсен (Хванг, 73), Радошевич, Уисдом.
Предупреждения: Калешин, 57; Лаборде, 76 – Бериша, 42.
Шальке (Германия) – Ницца (Франция) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Коноплянка, 14; 2:0 – Аого, 80 (с пенальти).