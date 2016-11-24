Луческу остался доволен победой над «Маккаби»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился эмоциями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива. По словам специалиста, он остался доволен игрой нападающего Александра Кержакова.

«Сегодня встречались две команды, которые по-разному готовились к игре. У одной был амбиция, они действовали агрессивно, много фолили. Это «Маккаби», хорошая техничная команда. Не зря в их составе 10 игроков разных сборных. В первом тайме они контролировали игру, легко выходили из-под нашего прессинга, больше владели мячом. Мы же не очень собранно начали матч. Выглядели не очень остро. До 30-й минуты не было ни одного удара в створ ворот. Все поменялось после нашего гола.

Во втором тайме могли забить еще, хотя у соперника тоже были возможности забить гол. Доволен тем, что выиграли. В конце года поля уже не такие хорошие и у игроков нет такой свежести. Взяли три важных очка. Нам нужно создать энтузиазм перед игрой с «Краснодаром». Доволен Саней Кержаковым, который забил сегодня», – сказал Луческу.