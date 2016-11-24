Губернатор Орловской области поздравил Селихова с переходом в «Спартак»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский обратился к вратарю Александру Селихову с пожеланиями успехов на новом отрезке карьеры. Голкипер «Амкара» на днях подписал долгосрочный контракт со «Спартаком».

«Уважаемый Александр! Поздравляю вас с переходом в один из сильнейших футбольных клубов России — московский «Спартак». На Орловщине вас помнят, следят за вашими спортивными успехами и достижениями. Вы сумели на собственном примере доказать, что труд и упорство помогают в осуществлении поставленных целей. Хочется надеяться, что, выступая за один из лучших российских футбольных клубов, вы сможете использовать свой спортивный потенциал на 100%.

Пусть побед будет много, а редкие неудачи помогают стать вам еще более сильным и целеустремленным. Сборной России по футболу нужны молодые и перспективные кадры. У вас есть большой потенциал и все шансы защищать честь нашей страны на соревнованиях международного уровня. Хочется верить, что имя орловца Александра Селихова будет на долгие годы вписано в историю российского футбола. А у футбольных болельщиков из Орловской области будет много поводов гордиться своим земляком.

Желаю успехов и достижения новых высот в спортивной карьере. С уважением, губернатор Орловской области В.В. Потомский», — говорится в обращении губернатора.