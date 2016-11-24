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    Калешин: «Если «Краснодар» летом не предложит новый контракт, то завершу карьеру»

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин отметил, что считает «Краснодар» своим последним клубом в карьере. При этом футболист не готов стать тренером.

    «Я про свой возраст вспоминаю, только когда смотрю на даты рождения футболистов в матчевых программках. Тут я сразу понимаю: ветеран! Но играю много. Значит, конкуренцию выдерживаю. Если клуб летом не предложит нового контракта, буду ли искать другой вариант? Нет. «Краснодар» — моя последняя команда.

    Заняться тренерской деятельностью? Пока не готов снова много летать, снова подолгу жить на сборах, в отелях и на тренировочных базах без семьи. Но жизнь меняется, а вместе с ней и мои взгляды», – заявил Калешин.

    Источник: Спортфакт

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    24.11.2016 14:49
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