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    Паскуато хотел бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»

    Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато заявил о готовности продолжать выступать в России. Ранее появилась информация об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

    «Интерес «Спартака» и «Зенита» ко мне? Конечно, приятно слышать об этом. В России каждый футболист хотел бы попасть в эти команды. Не скрою, мне бы хотелось в будущем оказаться в одном из клубов. Я счастлив в России, где намерен задержаться. Но сейчас голова занята мыслями о том, как избежать вылета «Крылья Советов» из РФПЛ», – сказал Паскуато.

    Источник: Itasportpress

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    24.11.2016 13:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 26 ноября 2016, 04:34

      исповедь содержанки?)

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      Рейтинг: +643

      Symbol 24 ноября 2016, 20:00

      Ну а чего от него ожидать? Странно было бы, если бы он говорил КС - моя судьба, с детства за них болел, буду тут играть до конца карьеры =)

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 ноября 2016, 15:49

      Ты уж определись, дорогой, а то ни там ни там тебе будут не рады...

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 ноября 2016, 14:09

      когда уже соберут нормальную команду как в 2000ых которым будет охота играть за клуб в котором он играет!!! деньги творят чудеса сука!

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      Рейтинг: +27

      _Kotenok_ > h3LL1k 24 ноября 2016, 15:05

      в скором будущем вряд ли, сейчас все за деньги играют)

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      Рейтинг: +592

      spaike > h3LL1k 24 ноября 2016, 16:00

      Состав в Крыльях довольно неплохой, еще немного бы усилить и тренера хорошего.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > h3LL1k 24 ноября 2016, 16:09

      Таких как Тихонов не будет в России больше, увы.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Тraumtanzеr 25 ноября 2016, 00:03

      мб будет сын Тихонова))) посмотрим время покажет)))

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > spaike 25 ноября 2016, 00:06

      да вроде норм скрипач лучше атаковать чем сидеть в засаде с Франком! хотя я уважаю его как тренера и спс ему за всё) Единственный тренер в КС которго уволили и обиду на него никто не держит!

      0
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      Рейтинг: +33557

      oyabun 24 ноября 2016, 13:27

      Занимай очередь, дорогой! Сейчас таких желающих уже..Многие желают быть частью славного клуба

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 ноября 2016, 13:24

      Спартаку он не нужен

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