Зарплата Карреры вырастет до 2 миллионов, если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов

Особо приятен тот факт, что всё это время начиная с 1-го же тура, Спартак шёл и идёт на 1 месте! Надеюсь он с него ни разу не сползёт вплоть до окончания чемпионата!
Зарплата главного тренера «Спартака» Массимо Карреры будет повышена в случае выхода команды в Лигу чемпионов. При таком раскладе итальянец будет зарабатывать за сезон около 2 миллионов евро.
Источник также сообщает, что по условиям контракта Каррера получит бонус, который должен покрыть разницу между зарплатами, если команда займет первое или второе место по итогам сезона.
Напомним, что в данный момент красно-белые являются лидерами турнирной таблицы РФПЛ.