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    Зарплата Карреры вырастет до 2 миллионов, если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов

    Зарплата главного тренера «Спартака» Массимо Карреры будет повышена в случае выхода команды в Лигу чемпионов. При таком раскладе итальянец будет зарабатывать за сезон около 2 миллионов евро.

    Источник также сообщает, что по условиям контракта Каррера получит бонус, который должен покрыть разницу между зарплатами, если команда займет первое или второе место по итогам сезона.

    Напомним, что в данный момент красно-белые являются лидерами турнирной таблицы РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.11.2016 10:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 ноября 2016, 14:35

      Особо приятен тот факт, что всё это время начиная с 1-го же тура, Спартак шёл и идёт на 1 месте! Надеюсь он с него ни разу не сползёт вплоть до окончания чемпионата!

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 ноября 2016, 13:02

      Это дополнительный,осязаемый стимул для Карреры,хотя,надо признать,Массимо и так, работает на полную катушку.У Спартака и Карреры все получится...

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      Рейтинг: +239

      Михас007 24 ноября 2016, 12:51

      каррера держись

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 ноября 2016, 12:31

      Так повышают зарплату или выгоняют,как это было только что заявлено в "Вестях" ка "Кисель-ТВ"?

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > VVM1964 24 ноября 2016, 19:58

      Ещё раз повторяю, что данная информация прошла в выпуске "Вестей" на "Кисель - ТВ" сегодня в 11-00. Я чудить не собираюсь, мне до "Спартака" фиолетово! А если выгоняют тренера, который сумел сделать что-то полезное для команды (любой), то ничего, кроме недоумения и возмущения, это вызывать не может.

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      Рейтинг: +114

      Wertalet 24 ноября 2016, 11:57

      деньги не кто не отменял поэтому такая мотивация лишней не будет

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      Рейтинг: +33557

      oyabun 24 ноября 2016, 11:56

      Каррера в любом случае заслужил. Реально первый тренер за долгие годы, при котором Спартак не просто "веселая команда", а "играющая в правильный футбол и главное думающая".

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > oyabun 24 ноября 2016, 12:00

      Ключевое слово команда.

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 ноября 2016, 11:18

      Одни разговоры. Сначала займете место в ЛЧ, а потом раздавайте бонусы. Сейчас главное терек обыграть и на перерыв уйти лидером.

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > АлёшкА91 24 ноября 2016, 12:18

      Очень трудный выезд,по мне так соперник самый неудобный за последнее время и статистика последних лет не в нашу пользу,всегда в Грозном сложно играть.Но любые серии рано или поздно заканчиваются,хочется подарка на НГ в виде победы над Тереком)

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