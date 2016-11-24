Зарплата Карреры вырастет до 2 миллионов, если «Спартак» пробьется в Лигу чемпионов

Зарплата главного тренера «Спартака» Массимо Карреры будет повышена в случае выхода команды в Лигу чемпионов. При таком раскладе итальянец будет зарабатывать за сезон около 2 миллионов евро.

Источник также сообщает, что по условиям контракта Каррера получит бонус, который должен покрыть разницу между зарплатами, если команда займет первое или второе место по итогам сезона.

Напомним, что в данный момент красно-белые являются лидерами турнирной таблицы РФПЛ.