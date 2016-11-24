Мевля признался, что победа над «Баварией» стала главной в его карьере

Защитник «Ростова» Миха Мевля поделился эмоциями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). По словам футболиста, победа над мюнхенским клубом – главный успех в его карьере.

«Я думаю, мы здорово сыграли. Перед игрой мы хотели просто получить очки, в итоге мы добились трех очков. Мы по-прежнему боремся за место в Лиге Европы, и победа над «Баварией» вернула нас в борьбу за это место. Конечно, это самая значимая победа в моей жизни, я очень счастлив. Мы были очень амбициозными, мы отдались на 100%, но это было непросто. На последних минутах «Бавария» проигрывала и выпустила свежих игроков, но им это не помогло. Мы сохраняли концентрацию и добились результата», – сказал Мевля.