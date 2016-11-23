Канчельскис: «Депай способен помочь «Спартаку» завоевать чемпионство»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику манкунианцев Мемфису Депаю. Ранее сообщалось, что девятикратные чемпионы России хотят взять голландца в аренду этой зимой.

«Мемфис – хороший футболист. Он способен помочь «Спартаку» удержать первое место и завоевать чемпионство. На адаптацию, безусловно, потребуется время, так как это другая страна, другой чемпионат. Но у Депая, если он перейдет в «Спартак», впереди будут зимние сборы вместе с командой, где будет возможность влиться в коллектив.

Сейчас мы видим «Спартак», который формировал еще Аленичев. Видимо, у Карреры свой взгляд на усиление. Основная цель – приобрести футболиста, который поможет достичь конечного результата. Мне сложно говорить об особенном профессиональном «почерке» Депая. Вероятно, Массимо его заметил, если остановил свой выбор именно на нем», – сказал Канчельскис.