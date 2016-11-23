Бышовец: «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, матч состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Матч будет сложным для обеих команд. «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика. «Бавария» практически решила задачу по выходу из группы, и мне кажется, что Карло Анчелотти привезет в Ростов не основной состав. Так что побороться «Ростову» сегодня есть смысл, тем более мюнхенцы в своем последнем матче с дортмундской «Боруссией» оставили неудовлетворительное впечатление.

Но для победы ростовчанам нужно будет проявлять больше активности, разрушая игровые связи «Баварии», а также не проиграть немцам в скорости. Инициатива в этом матче также может быть у «Ростова», который отдельные матчи проводит очень активно на половине поля, и это может сыграть неожиданным фактором для команды итальянского специалиста. Только тогда «Ростов» сможет победить их. Но ничейный результат все же намного ближе, и он устроит обе команды.

Думаю, матч будет результативным. Для игроков, которые будут играть сегодня у «Ростова», это настоящий вызов. Футболисты в команде Ивана Данильянца достаточно хорошего уровня, и «Баварии» придется с этим считаться», — сказал Бышовец.