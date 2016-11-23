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  • Бышовец: «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика»

Бышовец: «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика»

23 ноября 2016, 16:51
8

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, матч состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Матч будет сложным для обеих команд. «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика. «Бавария» практически решила задачу по выходу из группы, и мне кажется, что Карло Анчелотти привезет в Ростов не основной состав. Так что побороться «Ростову» сегодня есть смысл, тем более мюнхенцы в своем последнем матче с дортмундской «Боруссией» оставили неудовлетворительное впечатление.

Но для победы ростовчанам нужно будет проявлять больше активности, разрушая игровые связи «Баварии», а также не проиграть немцам в скорости. Инициатива в этом матче также может быть у «Ростова», который отдельные матчи проводит очень активно на половине поля, и это может сыграть неожиданным фактором для команды итальянского специалиста. Только тогда «Ростов» сможет победить их. Но ничейный результат все же намного ближе, и он устроит обе команды.

Думаю, матч будет результативным. Для игроков, которые будут играть сегодня у «Ростова», это настоящий вызов. Футболисты в команде Ивана Данильянца достаточно хорошего уровня, и «Баварии» придется с этим считаться», — сказал Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Бавария Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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Axe111
1479912737
Ростов сегодня победит!!!
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a-rakhmatov
1479913606
Дай Бог!!!
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Игорь В
1479914778
Вот что он курит этот Бышовец??
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Mi6
1479917270
Удачи парням с Дона!!!
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OldenVad
1479927700
Бышовец - ВАНГА )))
Ответить
229728905
1479927786
Угадал.
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