ЦСКА оштрафован на 370 тысяч за поведение болельщиков, «Спартак» – на 300 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц по итогам заседания комитета рассказал о штрафах, наложенных на клубы российской Премьер-лиги по итогам матчей 14-го тура.

«По матчу «Арсенал» — ЦСКА. За использование и бросание болельщиками хозяев пиротехнических изделий тульский клуб оштрафован на 150 тысяч рублей, а также за скандирование ненормативной лексики во второй раз на 20 тысяч рублей. ЦСКА же оштрафован на 300 тысяч рублей за многочисленное использование и бросание пиротехники, ставшее причиной остановки матча, а также за скандирование ненормативной лексики на 50 тысяч и за бросание кресел на беговую дорожку стадиона на 20 тысяч рублей.

По матчу «Спартак» — «Амкар». Московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей за многочисленное использование болельщиками пиротехники. До 46-й минуты было зафиксировано 25 поджогов дымовых шашек, девять поджогов шумовых устройств, четыре запуска ракет, дальше делегат матча уже сбился в подсчетах. Штраф усилен из-за остановки матча на 47 минуте. Пермский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи тренера команды Вадима Евсеева», – сказал Григорьянц.