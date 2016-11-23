«Амкар»: «Мы не заплатим агентам ни копейки за трансфер Селихова в «Спартак»

Пресс-атташе «Амкара» Сергей Хакимов опроверг информацию о том, что пермский клуб выплатит агентам 45 миллионов рублей за трансфер голкипера Александра Селихова в «Спартак».

«Сообщалось, якобы «Амкар» перечислит 45 миллионов футбольным агентам за трансфер вратаря Александра Селихова. Это сообщение было растиражировано различными новостными агентствами и сайтами.

Спешим сообщить вам, что «Амкар» не будет платить футбольным агентам ни копейки в рамках этой сделки. Более того, такая информация наносит репутационный ущерб нашему клубу. Также она вызвала серьезное возмущение в министерстве спорта Пермского края», – заявил Хакимов.