Оздоев: «Было предложение от донецкого «Шахтера», предлагали много»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в эфире программы «Культ Тура» рассказал о том, какие клубы интересовались им на протяжении карьеры.

«В Германию звали, в «Гамбург», когда я играл еще за «Локомотив». Тогда у меня была четкая позиция никуда не уходить, потому что играл стабильно и хотел расти. Было предложение от донецкого «Шахтера», предлагали много, но я переподписал контракт с «Локо». Если бы перешел, зарплата в 3-3,5 раза была бы больше.

Было предложение от «Спартака» в августе 2015-го. В «Рубине» было тогда все хорошо. А я еще зимой обещал Ринату Саяровичу Билялетдинову, что останусь», – сказал Оздоев.