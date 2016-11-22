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    Оздоев: «Было предложение от донецкого «Шахтера», предлагали много»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в эфире программы «Культ Тура» рассказал о том, какие клубы интересовались им на протяжении карьеры.

    «В Германию звали, в «Гамбург», когда я играл еще за «Локомотив». Тогда у меня была четкая позиция никуда не уходить, потому что играл стабильно и хотел расти. Было предложение от донецкого «Шахтера», предлагали много, но я переподписал контракт с «Локо». Если бы перешел, зарплата в 3-3,5 раза была бы больше.

    Было предложение от «Спартака» в августе 2015-го. В «Рубине» было тогда все хорошо. А я еще зимой обещал Ринату Саяровичу Билялетдинову, что останусь», – сказал Оздоев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 22:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 25 ноября 2016, 00:58

      И Реал с Барсой в очереди стояли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 10:43

      Вся жисть - череда упущенных возможностей!

      1
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 ноября 2016, 08:37

      Этот чебурек походу сны свои сладкие рассказывает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 ноября 2016, 07:43

      Если бы да кабы.......приглашали его в Гамбург, да кому ты нужен деревяшка безвольная!

      0
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 22 ноября 2016, 22:50

      если не трепло .... они все в интервью о своих предложениях кого только не называют... надо ж себе хоть как то трансферную стоимость поддерживать...

      0
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      Рейтинг: +57

      витёчек 22 ноября 2016, 22:25

      лох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -2
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