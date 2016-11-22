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  • Родионов: «Понятно, что место в стартовом составе Селихову не гарантировано»

Родионов: «Понятно, что место в стартовом составе Селихову не гарантировано»

22 ноября 2016, 21:05
10

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход в московский клуб вратаря «Амкара» Александра Селихова.

«Мы пристально наблюдали за его игрой практически во всех матчах нынешнего сезона. И пришли к общему мнению, что это одаренный и перспективный голкипер. На основании чего и был сделан выбор в пользу двадцатидвухлетнего игрока, который, к слову, в свое время в течение нескольких лет занимался в нашей футбольной школе», – сказал Родионов.

Также он поделился размышлениями относительно перспектив новичка в команде.

«Следует отметить, что на сегодня у «Спартака» два опытнейших голкипера – Артем Ребров и Сергей Песьяков. Уверен, что, ежедневно работая с ними на тренировках, новобранец красно-белых сможет стать еще более надежным мастером своего дела. При этом, понятно, место в стартовом составе никому не гарантировано, в том числе и сегодняшнему новичку «Спартака». Решающее слово, естественно, остается за главным тренером. Ведь только Массимо Каррера определяет, кто именно должен защищать цвета красно-белых в том или ином матче».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил за Селихова 3,5 миллиона евро.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Селихов Александр
Комментарии (10)
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Павелий
1479838411
В аренду в Амкар обратно до конца сезона!
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shpilman
1479839092
Реброва жалко(( хотя может это его последний сезон основным....
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turist82
1479842543
Руки прочь от Реброва!!!
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super.zenitchik
1479851995
Зачем брали, лавку полировать?
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иван маташов
1479868032
посмотрим,что из этого выйдет.но он не хуже Реброва
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Wertalet
1479881931
пока на каждой позиции не появиться жесткой конкуренции за место в основе, о качественной игре речи быть не может... Настало время и для Реброва либо начать играть как основной вратарь красно-белых либо освободить место и оставить ворота тем кто хочет и может играть...
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momwig_
1479882833
Устроит ли его посидеть на лавке... а то ведь так и "закиснет" - не он первый. Прямо сейчас менять Реброва на него в рамке - глупость, Каррера точно на это не пойдет... а вот что будет дальше?
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лёха72
1479887782
у реброва пусть ещё отобьёт право играть.покупаем не понятно кого.а митрюхина тогда на фига продавали
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