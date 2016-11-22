Родионов: «Понятно, что место в стартовом составе Селихову не гарантировано»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход в московский клуб вратаря «Амкара» Александра Селихова.

«Мы пристально наблюдали за его игрой практически во всех матчах нынешнего сезона. И пришли к общему мнению, что это одаренный и перспективный голкипер. На основании чего и был сделан выбор в пользу двадцатидвухлетнего игрока, который, к слову, в свое время в течение нескольких лет занимался в нашей футбольной школе», – сказал Родионов.

Также он поделился размышлениями относительно перспектив новичка в команде.

«Следует отметить, что на сегодня у «Спартака» два опытнейших голкипера – Артем Ребров и Сергей Песьяков. Уверен, что, ежедневно работая с ними на тренировках, новобранец красно-белых сможет стать еще более надежным мастером своего дела. При этом, понятно, место в стартовом составе никому не гарантировано, в том числе и сегодняшнему новичку «Спартака». Решающее слово, естественно, остается за главным тренером. Ведь только Массимо Каррера определяет, кто именно должен защищать цвета красно-белых в том или ином матче».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил за Селихова 3,5 миллиона евро.