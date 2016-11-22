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  • Воронин: «Кокорин? Слово талант здесь неуместно. 20 лет надежды не подают»

Воронин: «Кокорин? Слово талант здесь неуместно. 20 лет надежды не подают»

22 ноября 2016, 18:35
4

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин высказал мнение об игре форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

– Справедлива критика в его адрес за не забитый Катару пенальти и нереализованный убойный момент в матче с Румынией?

– Да, читал, что пишут об этом. К сожалению, такое вот сейчас отношение журналистов к футболистам. Кокорина еще лет пять назад пресса «убивала». Потом, когда он начал забивать, из него сделали героя нации, называли будущим российского футбола. А дальше вновь смешали с дерьмом после истории с шампанским в Монако. Смолову тоже «доставалось». Говорили, что он недофутболист, а теперь хвалят. Так что через это надо пройти, доказывать свою состоятельность на футбольном поле.

– Значит, не понимаете журналистов, «прикладывающих» вашего бывшего одноклубника?

– Хотел бы призвать их меньше писать гадостей и тоже набраться терпения.

– Вы по-прежнему считаете Кокорина большим талантом?

– Понимаете, слово «талант» здесь уже неуместно. 20 лет подряд надежды не подают. Кокорин и Смолов как были, так и остаются, на мой взгляд, хорошими футболистами. Играют и в сборной, и в клубе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Смолов Федор Воронин Андрей Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Коко - тупой, трусливый, бездарный ушлёпок.
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