Воронин: «Кокорин? Слово талант здесь неуместно. 20 лет надежды не подают»

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин высказал мнение об игре форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

– Справедлива критика в его адрес за не забитый Катару пенальти и нереализованный убойный момент в матче с Румынией?

– Да, читал, что пишут об этом. К сожалению, такое вот сейчас отношение журналистов к футболистам. Кокорина еще лет пять назад пресса «убивала». Потом, когда он начал забивать, из него сделали героя нации, называли будущим российского футбола. А дальше вновь смешали с дерьмом после истории с шампанским в Монако. Смолову тоже «доставалось». Говорили, что он недофутболист, а теперь хвалят. Так что через это надо пройти, доказывать свою состоятельность на футбольном поле.

– Значит, не понимаете журналистов, «прикладывающих» вашего бывшего одноклубника?

– Хотел бы призвать их меньше писать гадостей и тоже набраться терпения.

– Вы по-прежнему считаете Кокорина большим талантом?

– Понимаете, слово «талант» здесь уже неуместно. 20 лет подряд надежды не подают. Кокорин и Смолов как были, так и остаются, на мой взгляд, хорошими футболистами. Играют и в сборной, и в клубе.