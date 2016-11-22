Насри: «Венгер всегда был моим кумиром»

Бывший полузащитник «Арсенала» Самир Насри, ныне выступающий за «Севилью», рассказал о времени проведенном в лондонском клубе.

«Мне всегда нравился «Арсенал», потому что его тренировал Арсен Венгер, а в команде было много французских игроков. В 2004-м, когда я начинал играть в футбол, за «Арсенал» выступали Анри, Пирес и Виейра, и за «Непобедимыми» следила вся Франция. Венгер всегда был моим кумиром, и я был рад возможности поработать с ним. Не сомневался в переходе ни секунды», – рассказал Насри.