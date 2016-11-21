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  • Червиченко: «Пока не очень верю в чемпионство «Спартака». «Зенит» выглядит интереснее и имеет состав посильнее»

Червиченко: «Пока не очень верю в чемпионство «Спартака». «Зенит» выглядит интереснее и имеет состав посильнее»

21 ноября 2016, 19:47
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне. По его словам, красно-белые, лидирующие в турнирной таблице чемпионата России, уступают преследующему команду «Зениту» по качеству состава и демонстрируемой игре.

«Пока не очень верю в чемпионство «Спартака». У «Зенита» посильнее состав и сама игра выглядит интереснее. «Спартак» в этом году, безусловно, прибавил. В первую очередь в мобильности, в скорости, в тотальной игре по всему полю. Массимо Каррера добавляет в команду лучшие черты, однако считаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы говорить о чемпионстве.

Три-четыре матча, и вчерашний с «Амкаром» – в том числе, на мой взгляд, были выиграны исключительно за счет везения, а не за счет какого-то тотального превосходства и грамотной игры. Ну, попал Денис Глушаков и попал. По-моему, это второй или третий случай, когда он попадает в ворота и забивает единственный победный мяч. В предыдущих сезонах такие мячи летели метров на пять-десять выше перекладины, и только в этом сезоне они залетают в ворота. Здесь есть элемент везения, которое иногда бывает очень многим, а бывает, что его немного недостает, чтобы достичь заветной цели. Отрыв в три очка не позволяет говорить о том, что «Спартак» уже без пяти минут чемпион, как это многие начали повторять», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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Диктор
1479747684
Задолбал уже скулить.
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life85
1479749417
Как вообще такой чудак(читать через "м") мог быть президентом такого клуба ???
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Kollljan
1479752374
Да в чемпионство Спартака вообще никто не верит, кроме кучки отмороженных минусеров.
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filosof sparty
1479755888
Червь, ну всяко лучше без тебя, жирная жаба!!!
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Пастырь
1479756707
Да никто кроме тебя и не ОРЕТ про чемпионство. Все наслаждаются игрой, которую показывает команда, настроем и самоотверженностью игроков, которые делают ВСЕ чтобы выиграть и порадовать болельщиков. А удача приходит к тому кто достоин ее.
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Юрий Крутько
1479760012
Обычная ревность и зависть(при Червиченко, такой игры и близко не было),а если без пристрастия и честно,то игра Спартака выглядит более целостной и интересной и,нет таких перепадов,(т.е.более ровная)как у Зенита.
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Пиво без газа
1479764959
тем интереснее будет 2-й круг
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Вомбат
1479767346
Состав Зенита НЕ сильнее, чем у Спартака. Заявляю это от имени всех адекватных болельщиков Зенита. Насчет игры. Игра у нас была интереснее, класснее, чем в Спартаке. Но именно БЫЛА. Когда Жулиано был на пике формы. Даже сейчас убери нынешнего, вымотанного Жулиано, и Зенит превратится в стадо баранов, которых только вести на убой. А Спартак и без Промесса и без Зе Луиша переигрывал Томь в гостях при минус 15.
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momwig_
1479814124
Да плевать что он говорит. Собака лает...
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