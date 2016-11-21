Червиченко: «Пока не очень верю в чемпионство «Спартака». «Зенит» выглядит интереснее и имеет состав посильнее»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о шансах московского клуба на чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне. По его словам, красно-белые, лидирующие в турнирной таблице чемпионата России, уступают преследующему команду «Зениту» по качеству состава и демонстрируемой игре.

«Пока не очень верю в чемпионство «Спартака». У «Зенита» посильнее состав и сама игра выглядит интереснее. «Спартак» в этом году, безусловно, прибавил. В первую очередь в мобильности, в скорости, в тотальной игре по всему полю. Массимо Каррера добавляет в команду лучшие черты, однако считаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы говорить о чемпионстве.

Три-четыре матча, и вчерашний с «Амкаром» – в том числе, на мой взгляд, были выиграны исключительно за счет везения, а не за счет какого-то тотального превосходства и грамотной игры. Ну, попал Денис Глушаков и попал. По-моему, это второй или третий случай, когда он попадает в ворота и забивает единственный победный мяч. В предыдущих сезонах такие мячи летели метров на пять-десять выше перекладины, и только в этом сезоне они залетают в ворота. Здесь есть элемент везения, которое иногда бывает очень многим, а бывает, что его немного недостает, чтобы достичь заветной цели. Отрыв в три очка не позволяет говорить о том, что «Спартак» уже без пяти минут чемпион, как это многие начали повторять», – сказал Червиченко.