Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФИФА объявила претендентов на приз имени Пушкаша

    ФИФА объявила список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. В перечень из 10-ти человек вошли авторы мячей, забитых с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016. Болельщикам будет доступно голосование, в результате которого второго декабря определится трио финалистов.

    Список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша:

    1. Неймар («Барселона»)

    2. Марлон («Коринтианс»)

    3. Хал Робсон-Кану (сборная Уэльса)

    4. Даниушка Родригес (сборная Венесуэлы U17)

    5. Симон Скрабб («Ефле»)

    6. Лионель Месси (сборная Аргентины)

    7. Сауль Ньигес («Атлетико»)

    8. Фаиз Субри («Пулау Пинанг»)

    9. Хломфо Кекана (сборная ЮАР)

    10. Марио Гаспар (сборная Испании)

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 22 ноября 2016, 15:05

      И где Салугин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 ноября 2016, 22:40

      Никогда не понимал, как в один ряд попадают голы №8 и №6 !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 ноября 2016, 22:31

      №10 - Гаспар - этот гол из другой галактики просто !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 ноября 2016, 21:43

      Хоть и не люблю катлетов, но стоит признать, что гол Сауля был самым красивым. К тому же он был важным и по-моему вывел катлетов дальше в ЛЧ. Ещё пожалуй гол Субри получился классным, хоть и со штрафного. Но, опять же стоит учитывать и важность гола, и если брать 2 этих параметра, красота и важность, то гол Сауля без каких-либо вопросов должен быть лучшим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 21 ноября 2016, 21:28

      Гол Неймара, руководство для Кокорина, всё очень просто: 1) Принимаешь мяч на грудь 2) Одним касанием перебрасываешь через себя 3) Разворачиваешься 4) С лёту бьёшь

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Zubo 21 ноября 2016, 21:36

      Да неплохо, но гол Месси просто феноменальный !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 21 ноября 2016, 20:58

      По мне так Неймар заслужил, у него самый сложный по техническому исполнению гол (в стиле Роналдиньо)
      А всяких непонятных одноразовых случаек через пол поля от неизвесных игроков в непонятных чемпах, каждый год как мусора.
      п.с.
      считаю что надо учитывать силу чемпионата и стабильность футболиста

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +792

      JI e x a 21 ноября 2016, 20:24

      фаиз и гаспар однозначно в тройке

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > JI e x a 21 ноября 2016, 21:38

      Фаиз - ветром задуло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 21 ноября 2016, 19:38

      Скрабб!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 21 ноября 2016, 19:36

      Возьмите эту бабу в Крылья, чтобы она посрамила мужиков. от нее будет больше пользы :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      omnikolaev 21 ноября 2016, 19:26

      Фаиз Сабри или Гаспар, остальные для количества

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11