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    «Зенит» может стать последней командой в карьере Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может окончить свою карьеру по истечении срока соглашения с петербургским клубом. По словам близкого друга румынского специалиста Константина Ангелаке, в случае отказа продлевать контракт с сине-бело-голубыми, рассчитанный до лета 2018 года, 71-летний наставник прекратит тренерскую деятельность.

    «В случае отказа продлить контракт с «Зенитом», Луческу больше не возглавит ни одну команду. Вероятно, даже предложение из сборной Румынии не заставит его передумать. Он говорил, что не возвращается туда, где уже работал», — сказал Ангелаке.

    Отметим, что в договор Луческу с «Зенитом» включен пункт, по которому контракт может быть автоматически продлен на один год.

    Источник: Prosport.ro

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    21.11.2016 17:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 22 ноября 2016, 00:08

      Так и должно быть. Лет-то уж сколько!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 21 ноября 2016, 23:06

      Денег срубит и домой. Зачем такие тренеры нужны России?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 21 ноября 2016, 20:49

      Мистер - супер ,но пора пожить и без нервов .. Денег он уже заработал -дай Бог каждому .. Пора и внукам время выделить)

      0
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      Рейтинг: +103

      romario605 21 ноября 2016, 20:28

      Хороший человек, хороший тренер, дай бог тебе здоровья и долгих лет тренерской работы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 21 ноября 2016, 20:28

      Ромалэ в табор пора

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 21 ноября 2016, 20:13

      ниочем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 ноября 2016, 19:58

      Луческу может стать последним тренером зенита ёпт!!!

      -2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 ноября 2016, 19:15

      По словам близкого друга Российского Президента, в случае отказа продлевать контракт с сине-бело-голубыми, рассчитанный до лета 2018 года, 71-летний наставник прекратит тренерскую деятельность.
      нахрен.

      -2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 ноября 2016, 18:35

      с Анюковым и Лодыгиным - вполне может и удар хватить... Здоровья тебе, Мирча!

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 21 ноября 2016, 18:07

      а жаль

      1
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