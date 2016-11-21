«Мордовия» может лишиться очков из-за долгов по зарплате

По словам руководителя Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александра Зотова, с «Мордовии» могут быть сняты турнирные баллы за неисполнение решения палаты по разрешению споров РФС о выплате задолженности по зарплате. Ранее СМИ сообщили, что футболисты саранцев намерены обратиться к главе РФ Владимиру Путину по причине долгов клуба.

«Новостей нет, кроме постоянных обещаний и перекладывания ответственности. У «Мордовии» до сих пор висят прошлогодние долги, уже было рассмотрено второе неисполнение решения в палате по разрешению споров Российского футбольного союза. Если «Мордовия» продолжит не исполнять решение палаты, то они могут нарваться на снятие очков, что им, наверное, совсем не нужно», – сказал Зотов.

После 23-х туров «Мордовия» располагается на 18-й строчке в таблице ФНЛ, имея в своем активе 22 очка.