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  • Арустамян: «Каррера полностью доверяет Реброву и ждет покупок в атаку и оборону»

Арустамян: «Каррера полностью доверяет Реброву и ждет покупок в атаку и оборону»

21 ноября 2016, 13:43
16

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не считает приоритетной целью покупку голкипера. По его словам, итальянский специалист прежде всего рассчитывает на укрепление атаки и обороны в зимнее трансферное окно. Ранее ряд СМИ сообщил, что вратарь «Амкара» Александр Селихов находится в шаге от подписания контракта с красно-белыми.

«Для тренера красно-белых Массимо Карреры трансфер Селихова не приоритет. На данный момент итальянец не видит вратарской проблемы и полностью доверяет нынешнему голкиперу Артему Реброву.

Итальянец ждет усиления прежде всего в линию обороны, а также в группу атаки. Например, «Спартак» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Алексея Миранчука, который никак не продлит контракт с «Локомотивом», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Каррера Массимо
Комментарии (16)
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mdu86
1479725442
А за чем тогда Селихова покупать? Загубить ему карьеру в запасе? Хотя думаю Ребров уже не молод и со временем присядет на лавку, а может и сразу
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policepnz
1479725877
нужен забивной нап срочняк
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andrebest4
1479725964
похоже кто то тянет селихова...у спама был вратарь близкий к основе..теперь в европе играет..если селихова возьмут то скорее всего песьяков уйдет..а нап и защитник нужны..особенно нап
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filosof sparty
1479726176
Что то я вообще ничего не понимаю...
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BANNIKOV1970
1479727891
Арустамян: Бердыев в Спартаке ёпт!
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Тraumtanzеr
1479731800
Миранчук это не усиление.
Ответить
ВoВ
1479733696
Трансфер вратаря это мотивация для самого Реброва, это очень правильный шаг! Реброву в Спартаке на данный момент нет конкурентов...
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Gullit 76
1479736656
Всё ясно Селихова берут в нападение.
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andrebest4
1479742258
реброву 32 год два и в запас
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super.zenitchik
1479764308
Нужен нап, а покупают вратаря.... Интересно!
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