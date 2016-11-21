Арустамян: «Каррера полностью доверяет Реброву и ждет покупок в атаку и оборону»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не считает приоритетной целью покупку голкипера. По его словам, итальянский специалист прежде всего рассчитывает на укрепление атаки и обороны в зимнее трансферное окно. Ранее ряд СМИ сообщил, что вратарь «Амкара» Александр Селихов находится в шаге от подписания контракта с красно-белыми.

«Для тренера красно-белых Массимо Карреры трансфер Селихова не приоритет. На данный момент итальянец не видит вратарской проблемы и полностью доверяет нынешнему голкиперу Артему Реброву.

Итальянец ждет усиления прежде всего в линию обороны, а также в группу атаки. Например, «Спартак» продолжает внимательно следить за ситуацией вокруг Алексея Миранчука, который никак не продлит контракт с «Локомотивом», – сказал Арустамян.