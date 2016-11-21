«Спартак» ближе всего к приобретению Селихова

Зенит добавит и перехватит Селихова. Один вратарь будет в чемпе стоять, другой в Кубке, третий в Еврокубках. Ну и на подмене, если что. А спам только в РФПЛ играет. Им 3 вратаря незачем.
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о вариантах развития истории с переходом 22-летнего голкипера пермского клуба Александра Селихова.
«Спартак» сделал конкретное предложение по Селихову, и на данный момент красно-белые ближе всего к приобретению нашего вратаря. Также есть и другие предложения. Например, из Италии.
«Спартак» – топ-клуб, если удастся договориться, то это будет плюс как для клуба, так и для игрока. Хочет ли сам Селихов покидать «Амкар»? Есть предложения, от которых не отказываются», – рассказал Резвухин.
Отметим, что в текущем сезоне Селихов провел 14 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил девять мячей.