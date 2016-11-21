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    «Спартак» ближе всего к приобретению Селихова

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о вариантах развития истории с переходом 22-летнего голкипера пермского клуба Александра Селихова.

    «Спартак» сделал конкретное предложение по Селихову, и на данный момент красно-белые ближе всего к приобретению нашего вратаря. Также есть и другие предложения. Например, из Италии.

    «Спартак» – топ-клуб, если удастся договориться, то это будет плюс как для клуба, так и для игрока. Хочет ли сам Селихов покидать «Амкар»? Есть предложения, от которых не отказываются», – рассказал Резвухин.

    Отметим, что в текущем сезоне Селихов провел 14 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил девять мячей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2016 11:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 21 ноября 2016, 15:18

      Зенит добавит и перехватит Селихова. Один вратарь будет в чемпе стоять, другой в Кубке, третий в Еврокубках. Ну и на подмене, если что. А спам только в РФПЛ играет. Им 3 вратаря незачем.

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык > super.zenitchik 21 ноября 2016, 16:16

      Лишь бы у зины очко выдержело.

      -3
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      Рейтинг: +173

      agrmark 21 ноября 2016, 14:36

      Трудно сказать, Реброву нужен дублер!

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 ноября 2016, 13:35

      Если перейдёт то станет дублером Реброва...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 21 ноября 2016, 13:31

      езжай на Запад..дурик..там хоть себя узнаешь,что стоишь..

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 21 ноября 2016, 12:21

      Дурак если перейдет. Пусть лучше в Европу едет, чем тут гнить

      3
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      Рейтинг: +862

      Jack24 21 ноября 2016, 12:13

      нафига надо было продавать митрюшкина за 600к, а потом покупать селихова за 3.5 ляма. Я думаю митрюшкин получше будет

      -3
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 21 ноября 2016, 12:04

      Будет дураком если не перейдет в Италию, если есть на самом деле конкретное предложение.

      4
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      Рейтинг: +100982

      zigbert 21 ноября 2016, 11:48

      Если все уладится,то этот контракт будет на перспективу.

      1
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