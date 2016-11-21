Семак отказался от должности заместителя Мутко

Сергей Семак, являющийся одним из тренеров «Зенита», имел возможность перейти на работу в Российский футбольный союз. Президент данной организации Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России стать спортивным директором или вице-президентом организации. Сам 40-летний Семак ответил отказом на такое предложение. Связано это с тем, что он планирует продолжать работать на тренерском поприще.

В данный момент Семак проходит обучение для получения тренерской лицензии категории Pro, которая позволит ему стать главным тренером одной из команд РФПЛ или ФНЛ.