Серия А. «Интер» вырвал ничью у «Милана» на второй добавленной минуте матча

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» упустил победу над «Интером». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счетом 2:2. Ничью команде Стефано Пиоли принес Иван Перишич, отличившийся в самой концовке поединка.

После этого результата «Милан» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в Серии А. «Интер» с 18-ю очками располагается на девятой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Милан – Интер – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сусо, 43; 1:1 – Кандрева, 53; 2:1 – Сусо, 58; 2:2 – Перишич, 90+2.

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