Скрипченко: «Спросите у предыдущего тренера, почему «Крылья» последние в РФПЛ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко подвел итоги гостевого матча 14-го тура чемпионата России против «Зенита», в котором его команда уступила со счетом 1:3.

«Неплохой матч в исполнении обеих команд. Понятно, что стоило сыграть по счету после забитого мяча, нужно было сбить темп, но не получилось. После того, как «Зенит» сравнял счет — психологически стало тяжело. Сегодня главной проблемой стало то, что мы не справились с Дзюбой. Но во втором тайме мы могли свести в игру в свою пользу, ведь нанесли очень много ударов по воротам петербуржцев.

Безусловно, мы не боялись «Зенита». Уповать только на то, что за 90 минут сумеем отбиться — это не наш путь. Мы в такой турнирной ситуации, что даже против «Зенита» необходимо искать шансы в атаке.

Почему мы так низко в турнирной таблице? Нужно спросить у предыдущего главного тренера. Нужно работать и не думать о прошлом. Я вижу, что мы добавляем во многих компонентах. Думаю, мы выбрали правильное направление. Даже в сегодняшнем матче мы могли заработать очки. Что поделать, остается стиснуть зубы и работать дальше», – сказал Скрипченко.