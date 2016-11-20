В сборной Англии может быть введен комендантский час после инцидента с Руни

Футбольная ассоциация Англии может ввести в расположении национальной команды запрет на выход игроков из отеля сборной в позднее время суток. По информации источника, это вызвано инцидентом с участием нападающего Уэйна Руни, который был уличен в злоупотреблении алкоголя на одной из вечеринок.

По данным ряда СМИ, именно по этой причине форвард пропустил товарищеский матч против сборной Испании (2:2). Однако, как заверил исполняющий обязанности главного тренера англичан Гарет Саутгейт, игрок не участвовал во встрече из-за травмы колена. Сам Руни уже принес извинения за свое поведение.