Милито: «Интер» сильнее, но «Милан» – фаворит в дерби»

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито в преддверии центрального матча 13-го тура Серии А между черно-синими и «Миланом» поделился ожиданиями от встречи. Напомним, игра пройдет сегодня на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Интер» имеет более качественный состав, но «Милан» как команда выглядит гораздо лучше. Если посмотреть на турнирную таблицу, то станет понятно, что красно-черные являются фаворитами матча. Но часто в дерби все прогнозы переворачиваются вверх дном», – сказал Милито.