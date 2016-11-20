Булыкин: «В «Динамо» не прислушались ко мне, это привело к вылету в ФНЛ»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин затронул тему тяжелого положения бело-голубых. Как отметил экс-футболист, он давал руководству клуба советы, к которым те не прислушались.

«Я консультировал, если это можно так назвать, клуб в начале прошлого сезона. Ко мне не прислушались. Люди посчитали, что все знают и умеют. Мы увидели, к чему это привело – к вылету. К сожалению, тем, кто руководил в этот период, все равно, что произошло с клубом. Они еще и заработали, наверное. А то, что вылетели, что сейчас команда карабкается, и неизвестно, где дальше доставать деньги – это еще и отголоски прошлого, руководства определенных людей.

Знаю, сколько стоил футболист и за сколько его купили. И тот, кто сделал переход, доволен разницей. А вот разгребать уже другим. У нас как-то предпочитают не спрашивать с тех, кто натворил дел, а новый менеджмент начинает с чистого листа. Нужна воля, чтобы разобрались с этими расходами. Когда на матч команды приходят 4 – 5 тысяч зрителей, а футболисты получают огромные деньги, это совершенно неприемлемо», – заявил Булыкин.