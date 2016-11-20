Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин: «В «Динамо» не прислушались ко мне, это привело к вылету в ФНЛ»

Булыкин: «В «Динамо» не прислушались ко мне, это привело к вылету в ФНЛ»

20 ноября 2016, 11:22
6

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин затронул тему тяжелого положения бело-голубых. Как отметил экс-футболист, он давал руководству клуба советы, к которым те не прислушались.

«Я консультировал, если это можно так назвать, клуб в начале прошлого сезона. Ко мне не прислушались. Люди посчитали, что все знают и умеют. Мы увидели, к чему это привело – к вылету. К сожалению, тем, кто руководил в этот период, все равно, что произошло с клубом. Они еще и заработали, наверное. А то, что вылетели, что сейчас команда карабкается, и неизвестно, где дальше доставать деньги – это еще и отголоски прошлого, руководства определенных людей.

Знаю, сколько стоил футболист и за сколько его купили. И тот, кто сделал переход, доволен разницей. А вот разгребать уже другим. У нас как-то предпочитают не спрашивать с тех, кто натворил дел, а новый менеджмент начинает с чистого листа. Нужна воля, чтобы разобрались с этими расходами. Когда на матч команды приходят 4 – 5 тысяч зрителей, а футболисты получают огромные деньги, это совершенно неприемлемо», – заявил Булыкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Динамо Булыкин Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rubinovyi2
1479632516
О как!
Ответить
vladimir-7
1479635058
Булыкин, называй фамилии этих людей-руководителей, не будь голословен. Если боишься, то тогда не надо писать.
Ответить
yurdin
1479645954
Пи#деть- не мешки ворочать. Когда он стал специалистом по клубному менеджменту? Просто хотел у кормушки кого-то потеснить, а его не пустили.
Ответить
Sergej-74
1479663259
конкретно фамилии назови а так балоболить и я могу
Ответить
ДСА
1479694666
Когда сам много получал было почему-то приемлемо.
Ответить
Zeff
1479758879
Мне кажется, ты себя переоцениваешь.
Ответить
Главные новости
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
7
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Все новости
Все новости
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
09:49
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
Вчера, 14:49
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
Вчера, 09:25
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
9
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
ВидеоСумасшедший гол в ФНЛ после сальто с аута
9 августа
17
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
8 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
7 августа
3
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
7 августа
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
7 августа
5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
6 августа
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
6 августа
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+