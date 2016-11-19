Рейнгольд заявил, что в «дело Еременко» должна вмешаться полиция

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о двухгодичной дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который был отстранен от футбольной деятельности за употребление кокаина. По словам специалиста, в данное дело должны вмешаться правоохранительные органы.

– Мое отношение к Еременко изменилось на 180 градусов. Полнейшая безответственность – принимать наркотики и подставлять своих одноклубников. Он своим поступком подставляет всех. Что это такое? Он по энергетике всех превосходит и как с ним бороться честным спортсменам? Не в равных условиях находятся он и другие футболисты.

С другой стороны с ним случилось несчастье и по-человечески его жалко. У меня есть вопрос к медицинскому персоналу. Врачи ЦСКА виноваты тоже. Они видят футболистов каждый день и должны понимать, чем те дышат. Извините меня, но поведение человека, сидевшего на наркотиках, должно выглядеть странным не только для врачей, но и для окружающих.

– Вас не удивляет то, что о вине футболиста клубу было известно еще месяц назад, но ЦСКА молчал. Хотя понятно, что в магазине Еременко наркотики покупал и дело это противозаконное. Должна подключаться полиция, должны быть заданы вопросы – когда, где, у кого, сколько и как часто?

– В этом деле ничего не докажешь. Он скажет, покупал на черном рынке, а где точно – не помню. Всю вину возьмет на себя. Без доказательств разговор бесполезен. Но я согласен, что нужно подключать полицию, которая по цепочке будет расследовать всю историю: откуда брал, почему употреблял, кто еще знал, почему не сообщил? Вопросов много. Ответ пока один – футболист дисквалифицирован.