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  • Рейнгольд заявил, что в «дело Еременко» должна вмешаться полиция

Рейнгольд заявил, что в «дело Еременко» должна вмешаться полиция

19 ноября 2016, 21:36
24

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о двухгодичной дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко, который был отстранен от футбольной деятельности за употребление кокаина. По словам специалиста, в данное дело должны вмешаться правоохранительные органы.

– Мое отношение к Еременко изменилось на 180 градусов. Полнейшая безответственность – принимать наркотики и подставлять своих одноклубников. Он своим поступком подставляет всех. Что это такое? Он по энергетике всех превосходит и как с ним бороться честным спортсменам? Не в равных условиях находятся он и другие футболисты.

С другой стороны с ним случилось несчастье и по-человечески его жалко. У меня есть вопрос к медицинскому персоналу. Врачи ЦСКА виноваты тоже. Они видят футболистов каждый день и должны понимать, чем те дышат. Извините меня, но поведение человека, сидевшего на наркотиках, должно выглядеть странным не только для врачей, но и для окружающих.

– Вас не удивляет то, что о вине футболиста клубу было известно еще месяц назад, но ЦСКА молчал. Хотя понятно, что в магазине Еременко наркотики покупал и дело это противозаконное. Должна подключаться полиция, должны быть заданы вопросы – когда, где, у кого, сколько и как часто?

– В этом деле ничего не докажешь. Он скажет, покупал на черном рынке, а где точно – не помню. Всю вину возьмет на себя. Без доказательств разговор бесполезен. Но я согласен, что нужно подключать полицию, которая по цепочке будет расследовать всю историю: откуда брал, почему употреблял, кто еще знал, почему не сообщил? Вопросов много. Ответ пока один – футболист дисквалифицирован.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Рейнгольд Валерий
Комментарии (24)
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СЛАВА 81
1479583337
должна вмешаться полиция ( в заголовке ) нужно подключать полицию ( в тексте ) Так что противоречия нет.
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ilichkadr
1479583552
Пусть финны им и занимаются откуда брал, почему употреблял, кто еще знал, почему не сообщил?
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Mi6
1479584346
Хорошенько его покрывали
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hmelarj
1479584827
самый путёвый хав у коней и на тебе...ему лучше уже сейчас себе другой чемп подбирать.
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filosof sparty
1479585395
Говорят на портале госзакупок появился странный лот- годовое обеспечение конюшни кокаином!!! Что бы это значило!?
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Каратель помойников
1479613880
да лёня им в бигиаки подсыпал,да и сам нет-нет,а скушает пяток другой
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perm 242
1479626757
да , гаденький поступок от Ерёмы ... сейчас снова начнут в НАС пальцем тыкать, вот мол в России только за счёт допинга и выигрывает международные ( клубные ) матчи ...
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