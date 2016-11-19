Каррера: «Усиление состава «Спартака» – самая последняя мысль, из которых мне приходят»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился планами во время зимнего трансферного окна. По словам итальянского специалиста, укрепление состава на данный момент не является для него приоритетной целью. Кроме того, Каррера рассказал о трех африканских футболистах, которые проходили просмотр в составе красно-белых.

– Во время паузы в чемпионате на просмотре в «Спартаке» побывали три молодых африканских футболиста. Что можете сказать об их способностях и потенциале?

– Этим ребятам по 18-19 лет, у них есть хорошие футбольные качества, но пока они будут тренироваться с дублем «Спартака». В наших интересах находить и раскрывать новых талантливых футболистов. А решение о дальнейшей судьбе побывавших на просмотре африканских игроков будут принимать другие люди, в частности, наставники «Спартака-2» и дублирующего состава. Именно они работают с молодежью, а потому им виднее, кто должен остаться в системе клуба. Поэтому для более точного ответа этот вопрос следует адресовать либо тренерам молодежных команд, либо руководству клуба.

– Какие позиции в нынешнем «Спартаке» вам хотелось бы укрепить в зимнее трансферное окно?

– На сегодняшний день это самая последняя из тех мыслей, которые ко мне приходят. Сейчас я полностью сконцентрирован на ближайших четырех матчах, важно добиться в них максимального результата, а уж после этого я буду думать о новичках и укреплении состава.