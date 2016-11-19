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    Каррера: «Усиление состава «Спартака» – самая последняя мысль, из которых мне приходят»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился планами во время зимнего трансферного окна. По словам итальянского специалиста, укрепление состава на данный момент не является для него приоритетной целью. Кроме того, Каррера рассказал о трех африканских футболистах, которые проходили просмотр в составе красно-белых.

    – Во время паузы в чемпионате на просмотре в «Спартаке» побывали три молодых африканских футболиста. Что можете сказать об их способностях и потенциале?

    – Этим ребятам по 18-19 лет, у них есть хорошие футбольные качества, но пока они будут тренироваться с дублем «Спартака». В наших интересах находить и раскрывать новых талантливых футболистов. А решение о дальнейшей судьбе побывавших на просмотре африканских игроков будут принимать другие люди, в частности, наставники «Спартака-2» и дублирующего состава. Именно они работают с молодежью, а потому им виднее, кто должен остаться в системе клуба. Поэтому для более точного ответа этот вопрос следует адресовать либо тренерам молодежных команд, либо руководству клуба.

    – Какие позиции в нынешнем «Спартаке» вам хотелось бы укрепить в зимнее трансферное окно?

    – На сегодняшний день это самая последняя из тех мыслей, которые ко мне приходят. Сейчас я полностью сконцентрирован на ближайших четырех матчах, важно добиться в них максимального результата, а уж после этого я буду думать о новичках и укреплении состава.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.11.2016 21:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 20 ноября 2016, 16:29

      а зря

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 20 ноября 2016, 15:03

      А Бердый и Шпалыч только и поют, дайте денег на игроков, а то не выиграем ничего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 ноября 2016, 08:40

      Мужик!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 20 ноября 2016, 06:49

      молодец,сразу видно профессиональный подход к своей работе,помнится боамж только и скулил "чемпионат мутко,лимит жёсткий,обещали бабло на трансферы,надо усиливаться",а тут всё чётко-я тренирую,а вы ищите,а я посмотрю,понравятся тогда возьму

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 19 ноября 2016, 22:23

      Профи, нет-слов

      2
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