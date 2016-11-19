Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кураньи: «Всю жизнь играл бы в «Динамо»

    Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи, присутствовавший на сегодняшнем поединке 23-го тура ФНЛ между бело-голубыми и «Зенитом-2», подчеркнул, что еще может вернуться в столичный клуб. Тем не менее, по словам 34-летнего игрока, он не хотел бы надолго расставаться с семьей, которая предпочитает жить в Германии. Напомним, в настоящее время нападающий находится в статусе свободного агента.

    «Я бы вообще всю жизнь выступал в этом клубе! Просто у меня есть семья. Дети скучают по Германии, хотят вернуться и там учиться. Так сложилось, что я уехал, но «Динамо» всегда будет в моем сердце.

    В «Хоффенхайме» было трудно, потому что я попал в тот момент, когда шли большие перемены в составе. Я не провел предсезонные сборы с командой. Тренерам многое приходилось менять. Таков футбол. Иногда ты играешь регулярно и забиваешь, а порой приходит тяжелый период.

    Хотел бы продолжить карьеру. Не знаю, где именно. Ищу место, где мне понравится. «Динамо»? Все возможно. Почему бы и нет? Хотя ни с кем из руководства «Динамо» об этом не говорил, разве что с футболистами. У меня было много предложений – из Китая, Австралии, Бразилии. Опять же, дети, школа. Не хотел быть далеко от них», – сказал Кураньи.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 ноября 2016, 06:10

      Возвращайся, Кевин, ждём...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 19 ноября 2016, 19:55

      хороший нап был в свое время

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11