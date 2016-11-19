Мак считает, что по стилю игры «Зенит» под руководством Луческу похож на «Арсенал»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак выразил мнение, что по стилю игры петербургский клуб под руководством Мирчи Луческу похож на лондонский «Арсенал». Кроме того, словак отметил, что румынскому тренеру нет равных с точки зрения понимания и видения игры.

«Я согласен, что стиль игры «Зенита» под руководством Луческу чем-то напоминает манеру действий «Арсенала». Так же, как и лондонский клуб, мы стараемся показывать в футбол, отдавая много передач и не ограничиваясь простыми забросами вперед без какой-либо идеи. Контроль мяча ведет к контролю игры – именно такую мысль пытается донести до нас наставник.

Луческу нет равных с точки зрения видения и понимания игры. При работе с таким тренером хочется выполнять все его установки. Если каждый будет это делать, то команда непременно будет побеждать», – сказал Мак.