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    Семин: «Локомотив» был ближе к победе над «Оренбургом», результатом я недоволен»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги гостевого матча 14-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (1:1). По словам специалиста, железнодорожники были ближе к победе в этой встрече.

    «Результатом, конечно, недоволен. Мы были поближе, наверное, к победе. Но футбол есть футбол и, конечно, в таких погодных условиях очень сложно какие-то супербольшие требования предъявить игрокам, потому что и мяч был немножко более жесткий и мне кажется, ноги уже ничего не чувствовали. Наверное, геройство должны получить и болельщики, которые пришли на этот футбол.

    Ничья есть ничья. Понравилась ли игра? Моментами понравилась, моментами – нет. А вообще ее сложно было смотреть, чересчур холодно было», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 16:58
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