Пономарев: «Употребление Еременко кокаина? А я и думал, почему это он так много бегает»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о двухлетней дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко, который был отстранен от футбола за употребление кокаина. По словам экс-игрока, московский клуб должен расторгнуть контракт с финном.

«Думаю, контракт с ним клуб расторгнет. Во-первых, действующее соглашение и истекает еще до завершения дисквалификации. Человек два года вне футбола будет, да и ему уже 29 лет. Думаю, у ЦСКА будет право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. А зачем его держать?! Он сам виноват! Имидж клуба?! А причем тут это?! Пускай в Финляндии его держат. Он на прежний уровень уже не вернется, дисквалификация слишком большая, за это время он практически все растеряет, это уже все...

А я и думал в последнее время, почему это он так много бегает, выполняет колоссальный объем работы. Наверное, с этими делами все это и связано. Да и в последнее время он исхудал как-то...» – сказал Пономарев.