Пономарев: «Употребление Еременко кокаина? А я и думал, почему это он так много бегает»

Оба "Байеру" забили и носились подозрительно шустро. Точно оба были под одним и тем же. Вот и ховают Дзагу-Дзагу от всех. "Ростов" всем составом проверяли. Даёшь поголовный шмон на конюшне!!! )))
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о двухлетней дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко, который был отстранен от футбола за употребление кокаина. По словам экс-игрока, московский клуб должен расторгнуть контракт с финном.
«Думаю, контракт с ним клуб расторгнет. Во-первых, действующее соглашение и истекает еще до завершения дисквалификации. Человек два года вне футбола будет, да и ему уже 29 лет. Думаю, у ЦСКА будет право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. А зачем его держать?! Он сам виноват! Имидж клуба?! А причем тут это?! Пускай в Финляндии его держат. Он на прежний уровень уже не вернется, дисквалификация слишком большая, за это время он практически все растеряет, это уже все...
А я и думал в последнее время, почему это он так много бегает, выполняет колоссальный объем работы. Наверное, с этими делами все это и связано. Да и в последнее время он исхудал как-то...» – сказал Пономарев.