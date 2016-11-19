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    Пономарев: «Употребление Еременко кокаина? А я и думал, почему это он так много бегает»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о двухлетней дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко, который был отстранен от футбола за употребление кокаина. По словам экс-игрока, московский клуб должен расторгнуть контракт с финном.

    «Думаю, контракт с ним клуб расторгнет. Во-первых, действующее соглашение и истекает еще до завершения дисквалификации. Человек два года вне футбола будет, да и ему уже 29 лет. Думаю, у ЦСКА будет право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. А зачем его держать?! Он сам виноват! Имидж клуба?! А причем тут это?! Пускай в Финляндии его держат. Он на прежний уровень уже не вернется, дисквалификация слишком большая, за это время он практически все растеряет, это уже все...

    А я и думал в последнее время, почему это он так много бегает, выполняет колоссальный объем работы. Наверное, с этими делами все это и связано. Да и в последнее время он исхудал как-то...» – сказал Пономарев.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.11.2016 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      Супер Мачо 20 ноября 2016, 01:20

      Оба "Байеру" забили и носились подозрительно шустро. Точно оба были под одним и тем же. Вот и ховают Дзагу-Дзагу от всех. "Ростов" всем составом проверяли. Даёшь поголовный шмон на конюшне!!! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 19 ноября 2016, 18:34

      Почему слуцкер отмазывается? Или тоже?

      -1
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