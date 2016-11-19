Бериша, Обертан и Иличевич выйдут в старте «Анжи» на игру с «Уфой»

«Анжи» и «Уфа» назвали составы, в которых они выйдут на поле в матче 14-го тура РФПЛ.

«Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Обертан.

Запасные: Юрченко, Шафинский, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Георгиевский, Амаду, Газимагомедов, Яковлев, Будковский, Боли.

«Уфа»: Лунев, Аликин, Никитин, Васин, Сысуев, Ваньек, Сухов, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Обляков.

Запасные: Бородько, Марсиньо, Де Оливейра, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.

Встреча пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.