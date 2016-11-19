Министр спорта Чечни: «Игроки «Терека» постоянно чувствуют поддержку руководства республики»

Министр Чечни по физической культуре и спорту Хасмагомед Хизриев подчеркнул, что руководство республики постоянно оказывает поддержку «Тереку». По словам руководителя, футболисты грозненской команды чувствуют это.

«Руководство и игроки «Терека» постоянно ощущают поддержку со стороны руководства республики. Успехи команды связаны со многими аспектами, но в первую очередь – это формирование вместе с тренерским составом дружественной обстановки, когда каждый в любой игре на профессиональном уровне выполняет свой долг», – сказал Хизриев.

По прошествии 13-ти матчей «Терек» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. В 14-м туре грозненцам на своем поле предстоит встретиться с «Томью».