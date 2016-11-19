Таски не покинет «Спартак» зимой

Защитник «Спартака» Сердар Таски не будет искать новый клуб в зимнее межсезонье. Напомним, что в СМИ распространили информацию об интересе к футболисту со стороны «Трабзонспора».

Отметим, что действующее соглашение между защитником и красно-белыми рассчитано до лета 2017 года.

«Таски счастлив в «Спартаке», желания покинуть команду у него нет. Разговоров о возможном переходе куда-либо не ведется», – комментирует ситуацию источник.

В текущем сезоне Таски провел в составе «Спартака» восемь матчей.