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    Таски не покинет «Спартак» зимой

    Защитник «Спартака» Сердар Таски не будет искать новый клуб в зимнее межсезонье. Напомним, что в СМИ распространили информацию об интересе к футболисту со стороны «Трабзонспора».

    Отметим, что действующее соглашение между защитником и красно-белыми рассчитано до лета 2017 года.

    «Таски счастлив в «Спартаке», желания покинуть команду у него нет. Разговоров о возможном переходе куда-либо не ведется», – комментирует ситуацию источник.

    В текущем сезоне Таски провел в составе «Спартака» восемь матчей.

    Источник: Р-Спорт

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    19.11.2016 10:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 ноября 2016, 12:51

      И ладно. Пока нормальных защитников на замену нет и он сойдёт. Всё равно выгодно не продать, а для ротации и возможных травм вполне подойдёт. Да и в Турцию за нормальные деньги никого не сплавить. Вот от Озбилиса в своё время избавились и то не особо выгодно, а Таски всё-таки на дефицитной позиции в команде. Было бы усиление то можно было бы искать, а так пока всё туманно всё правильно.

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      Рейтинг: +173

      agrmark 19 ноября 2016, 12:05

      Браво, Таски! Молодец!!!

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      Рейтинг: +447

      alexidj 19 ноября 2016, 11:33

      а о контракте не слышно..походу бесплатно потом уйдет..

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      Рейтинг: +26

      DjZinc 19 ноября 2016, 11:31

      Конечно счастлив.. зряплату получает как в Баварии

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