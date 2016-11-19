Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Булыкин: «В российском футболе уж очень мало допинг-контроля»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение ФИФА дисквалифицировать полузащитника ЦСКА Романа Еременко за допинг.

    «Сначала нужно разобраться, действительно ли Еременко употребил вещество и было ли это умышленно. ЦСКА поборется за своего игрока, но если ничего не получится, то это дисквалификация и разрыв контракта. Думаю, игрок и клуб разойдутся по-джентльменски, однако Роман поступил очень непрофессионально.

    Надо было 100 раз подумать перед тем, как что-то делать. Все ведь знают, особенно футболисты высокого уровня, что мы находимся под пристальным вниманием. Тем более это же не первый спортсмен, который попадается на допинге в России. Надо было действовать предельно осторожно, тем более такие вещества и в жизни простым людям тоже употреблять нельзя.

    Если бы в российском чемпионате были более тщательные проверки на допинг, думаю, и футболисты задумывались бы об этом чаще. Некоторые игроки расслабились, поскольку уж очень мало допинг-контроля в российском футболе», — заявил он в эфире программы «Все на Матч!».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 08:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11