Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Паскуато: «Я многое знаю о «Зените»

    Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато заявил, что ему хорошо знаком «Зенит», с которым его команде предстоит сыграть в матче 14-го тура чемпионата России.

    – О Санкт-Петербурге слышал только то, что это хороший европейский город. Зато многое знаю о «Зените» – я смотрел игры с их участием, когда еще играл в Италии. Думаю, это одна из сильнейших российских команд. Я хорошо знаком с Доменико Кришито, игравшим в «Ювентусе». Также знаю Лучано Спаллетти – экс-наставника «Зенита», который многого добился с этой командой. Я в курсе, что в прошлом году «Крылья» обыграли «Зенит» на выезде – 3:1. Это прекрасный результат. В этот раз я был бы доволен нашей победе даже со счетом 1:0.

    – В каком настроении подходят «Крылья» к воскресному матчу?

    – У нас всегда должно быть хорошее настроение и настрой на игру, несмотря на свое турнирное положение. Понимаем, что нам нужно много работать и прикладывать все усилия, чтобы до перерыва заработать как можно больше очков.

    – Кто в Италии будет смотреть матч «Зенит» – «Крылья Советов»?

    – Наверняка этот матч будут смотреть мои родители. Надеюсь, что кто-то еще будет наблюдать за этой игрой. Честно говоря, я не знаю, смотрят ли итальянцы матчи российского чемпионата – никогда не задавался этим вопросом.

    Матч «Зенит» – «Крылья Советов» пройдет 20 ноября.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 ноября 2016, 15:50

      Не порадует родителей!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 19 ноября 2016, 13:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Зените всего 14 человек в заявке, однако такую командейку как крылья они должны прибивать и в таком состоянии...

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 19 ноября 2016, 12:59

      да да,мы победим!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11