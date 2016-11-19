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Онопко: «У ЦСКА есть нехватка футболистов»

19 ноября 2016, 06:58
15

Тренер ЦСКА Виктор Онопко признал, что на сегодняшний день армейскому клубу банально не хватает футболистов. Об этом он заявил после матча 24-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Эту схему с выходом Вернблума в атаку мы иногда применяем по ходу игры, сегодня решили использовать с начала встречи. К сожалению, кадровые проблемы ощущаются, поэтому Щенникова выпустили в полузащиту.

У нас не хватает футболистов, поэтому приходится варьировать состав, меняя позиции», – сказал Онопко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Онопко Виктор
Комментарии (15)
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DIDI 23
1479530173
Наркота убивает футбол
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Фан666
1479530658
Наркоманов не хватает
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spaike
1479531653
нехватка футболистов у них уже не первый год, зато воспитанников по арендам раздают.
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alexis02lion
1479536066
Логично с учётом той трансферной политики которая устроена в клубе. Про короткую скамейку не первый сезон пишут, а вот и наглядная картина. Ждём Траоре в роли центрального защитника, рост то позволяет, может там лучше будет играть и будет больше толку. Зато для сборной универсалов подготовят.
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Alexx22
1479536494
вот так в армии солдаты кончились
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VVM1964
1479541548
ДОШЛО НАКОНЕЦ .
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nemolod
1479543908
Скорее всего не хватает квалифицированных тренеров,которые способны за один (максимум два) сезона из игроков дубля сделать футболистов основного состава! А свою неспособность эти тренеры компенсируют покупкой готовых игроков-правда в этот раз сорвалось из-за финансовых ьрудностей!
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turist82
1479543985
А может Онопко в поле выйдет? На пару с Игнашевичем в центре обороны ))) В самый раз усиление получится )
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yorgenbarenz
1479544506
Позорное нытьё бездельников и трусов. В дубле полно ребят,готовых разорвать соперников. И,главное,все сторонние люди это прекрасно понимают,но верхушка ЦСКА упорно ищет всяких Траоре на стороне.
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ribavadim
1479561853
А я давно это вижу : «У ЦСКА есть нехватка футболистов». Так как-же насчёт контракта с Алтанхуягом? Всё равно ведь "ГДЕ-ТО" ТАМ искать будете...Своих-то в основу не умеем. Он и сам во многновение ока на сменных верблюдах прибудет ,оглянуться не успеете !!!
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