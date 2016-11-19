Онопко: «У ЦСКА есть нехватка футболистов»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко признал, что на сегодняшний день армейскому клубу банально не хватает футболистов. Об этом он заявил после матча 24-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Эту схему с выходом Вернблума в атаку мы иногда применяем по ходу игры, сегодня решили использовать с начала встречи. К сожалению, кадровые проблемы ощущаются, поэтому Щенникова выпустили в полузащиту.

У нас не хватает футболистов, поэтому приходится варьировать состав, меняя позиции», – сказал Онопко.