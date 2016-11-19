Онопко: «У ЦСКА есть нехватка футболистов»

А я давно это вижу : «У ЦСКА есть нехватка футболистов».
Так как-же насчёт контракта с Алтанхуягом?
Всё равно ведь "ГДЕ-ТО" ТАМ искать будете...Своих-то в основу не умеем.
Он и сам во многновение ока на сменных верблюдах прибудет ,оглянуться не успеете !!!
Тренер ЦСКА Виктор Онопко признал, что на сегодняшний день армейскому клубу банально не хватает футболистов. Об этом он заявил после матча 24-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).
«Эту схему с выходом Вернблума в атаку мы иногда применяем по ходу игры, сегодня решили использовать с начала встречи. К сожалению, кадровые проблемы ощущаются, поэтому Щенникова выпустили в полузащиту.
У нас не хватает футболистов, поэтому приходится варьировать состав, меняя позиции», – сказал Онопко.