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    Онопко: «У ЦСКА есть нехватка футболистов»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко признал, что на сегодняшний день армейскому клубу банально не хватает футболистов. Об этом он заявил после матча 24-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:0).

    «Эту схему с выходом Вернблума в атаку мы иногда применяем по ходу игры, сегодня решили использовать с начала встречи. К сожалению, кадровые проблемы ощущаются, поэтому Щенникова выпустили в полузащиту.

    У нас не хватает футболистов, поэтому приходится варьировать состав, меняя позиции», – сказал Онопко.

    Источник: ТАСС

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    19.11.2016 06:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 ноября 2016, 16:24

      А я давно это вижу : «У ЦСКА есть нехватка футболистов».
      Так как-же насчёт контракта с Алтанхуягом?
      Всё равно ведь "ГДЕ-ТО" ТАМ искать будете...Своих-то в основу не умеем.
      Он и сам во многновение ока на сменных верблюдах прибудет ,оглянуться не успеете !!!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 19 ноября 2016, 16:39

      Во время зимнего трансферного окна 2014-15 на игрока претендовало несколько европейских клубов. 6 марта 2015 года Алтанхуяг подписал контракт с сербским клубом «Мачва», выступающем в Первой лиге Сербии. После вылета «Мачвы» в третий дивизион, где действует запрет на легионеров, подписал контракт с монгольским «Сэлэнгэ Пресс»

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 19 ноября 2016, 11:35

      Позорное нытьё бездельников и трусов. В дубле полно ребят,готовых разорвать соперников. И,главное,все сторонние люди это прекрасно понимают,но верхушка ЦСКА упорно ищет всяких Траоре на стороне.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 19 ноября 2016, 11:26

      А может Онопко в поле выйдет? На пару с Игнашевичем в центре обороны ))) В самый раз усиление получится )

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      Рейтинг: +2867

      nemolod 19 ноября 2016, 11:25

      Скорее всего не хватает квалифицированных тренеров,которые способны за один (максимум два) сезона из игроков дубля сделать футболистов основного состава! А свою неспособность эти тренеры компенсируют покупкой готовых игроков-правда в этот раз сорвалось из-за финансовых ьрудностей!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 ноября 2016, 09:58

      Надо объявить мобилизацию на нюхачей в Колумбии .

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 ноября 2016, 09:56

      ЦСКА стадион построил, теперь с кредитами рассчитается и вернется к
      своей проверенной трансферной политике, и сохранении своих воспитанников.

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 19 ноября 2016, 09:31

      попросите у Рубина у них переизбыток, а играть никто не умеет

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      Рейтинг: +25

      KoS12 19 ноября 2016, 09:27

      в 24 туре?!

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 19 ноября 2016, 09:21

      вот так в армии солдаты кончились

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 ноября 2016, 09:14

      Логично с учётом той трансферной политики которая устроена в клубе. Про короткую скамейку не первый сезон пишут, а вот и наглядная картина. Ждём Траоре в роли центрального защитника, рост то позволяет, может там лучше будет играть и будет больше толку. Зато для сборной универсалов подготовят.

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