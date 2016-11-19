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    Экс-глава Федерации футбола Эквадора получил 10 лет тюрьмы

    Бывшего президента Федерации футбола Эквадора Луиса Чирибогу признали виновным по делу о коррупции. Как сообщает FP, футбольного чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы.

    Также к 10 годам тюрьмы приговорили бывшего казначея Федерации футбола Эквадора Уго Мора. Напомним, что в январе 2015 года Чирибогу в четвертый раз кряду переизбрали на пост главы федерации страны.

    Чирибога ушел с занимаемой должности в марте 2016 года, а перед этим добровольно сдался полиции Эквадора. В прессе есть информация, что за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму 150 миллионов долларов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 19 ноября 2016, 06:52

      Зато пожил хорошо, припеваючи.

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