Президент Ассоциации футболистов Финляндии: «Произошедшее с Еременко – позор»

Глава Ассоциации футболистов Финляндии Пекка Сихвола поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника ЦСКА Романа Еременко, на два года дисквалифицированного за употребление кокаина.

«Еременко попал в серьезное положение. Использование допинга – это всегда серьезно, но я не верю, что Роман употреблял кокаин, чтобы улучшить спортивные результаты. Скорее всего, он делал это ради удовольствия, но это не имеет значения. Еременко – один из лучших футболистов Финляндии. Произошедшее с ним – это позор», –приводит слова Сихволы финское издание Helsingin Sanomat.