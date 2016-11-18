РФС и ЦСКА выступят с единой позицией в защиту Еременко

РФС совместно с ЦСКА будет добиваться смягчения наказания Романа Еременко, дисквалифицированного на два года за употребление кокаина. Об этом заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«РФС совместно с ЦСКА будет готовить позицию по этому наказанию. Оно слишком строго.

Есть аналоги вынесения дисциплинарной санкции по другим футболистам. А здесь вынесено максимальное наказание.

РФС и ЦСКА выступят с единой позицией, с просьбой рассмотреть возможность смягчения наказания», – сказал Куликов.