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РФС и ЦСКА выступят с единой позицией в защиту Еременко

18 ноября 2016, 20:00
19

РФС совместно с ЦСКА будет добиваться смягчения наказания Романа Еременко, дисквалифицированного на два года за употребление кокаина. Об этом заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«РФС совместно с ЦСКА будет готовить позицию по этому наказанию. Оно слишком строго.

Есть аналоги вынесения дисциплинарной санкции по другим футболистам. А здесь вынесено максимальное наказание.

РФС и ЦСКА выступят с единой позицией, с просьбой рассмотреть возможность смягчения наказания», – сказал Куликов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (19)
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alll-1
1479488684
тут нет оправданий
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Тraumtanzеr
1479490180
Реабилитация наркомании?Прикольно.
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Антибиотик
1479490229
РФС защищает нарколыгу! Браво!!! Просто нет слов, вы еще расскажите, что его заставили нюхать кокс.
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proеzd2
1479490492
зачем они лезут в дерьмо!?
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mixerson_kb
1479490862
Что то наш "великий" и продажный рфс За Титова не вступился тогда))а тут за нюхача впрягается,а за наших и уса не повел!!!ПОЗОР Виталий Леонтич,!!!
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Andrey160268
1479491590
За наркоту пожизненная дисквалификация + лишение всех титулов! И точка!!!
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Добрый Бобер
1479494053
Не, ну с ЦСКА всё понятно без слов. А РФС-то чего за этого пассажира подписывается?
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polt
1479494400
Наркотики и рфс едины!!! Афуеть.
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dedruz
1479495853
конечно, нюхать - это норма
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Alexx22
1479495987
шок, они вступаются за нарика!!!! блин что у нас за спорт-кальян, шампанское рекой теперь и кокаин!!!смотрю зарплаты маленькие деньги девать не куда!!!
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