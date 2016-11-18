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    Слуцкий: «ЦСКА без Еременко будет показывать все, на что способно»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 14-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» прокомментировал информацию о дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

    «Понятно, что ситуация для нас крайне неприятная. У нас не остается другого выхода, кроме того как без Ромы показывать все, на что способны», – сказал Слуцкий в эфире канала «Наш Футбол»

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет для всех любителей футбола текстовую трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 18:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 19 ноября 2016, 00:46

      Без допинга и наркоты , вы способны не на много

      0
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      Рейтинг: +75

      dedruz 18 ноября 2016, 22:02

      жирного качалкина пора передать в европу

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 ноября 2016, 21:38

      Да вы что-мы Тульский Арсенал без Еременко 1-0 выиграли.Это наш потолок.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 ноября 2016, 21:00

      слуцкий поплыл..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 ноября 2016, 20:36

      Слуцкий: «ЦСКА без Еременко будет показывать все, на что способно» - это овно

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 ноября 2016, 19:33

      На одну позицию больше укреплять теперь зимой надо,выделит ли Гинер средств?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 18 ноября 2016, 19:03

      ЦСКА - клуб, тогда окончание "способен", ЦСКА - команда(из аббревиатуры) - тогда "способна", ЦСКА в контексте "игроки ЦСКА" - "способны". Но как можно думать, чтобы сделать окончание "способно"?

      4
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      Рейтинг: +2288

      Бриг > mgordeev 18 ноября 2016, 19:03

      Понаберут малограмотных заголовки сочинять.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mgordeev 18 ноября 2016, 19:12

      На бомбардире плохо с русским.

      0
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