Гендиректор ЦСКА: «Рассмотрение апелляции по Еременко может занять год»

Мне нравится эта фраза: "Достаточно было обстоятельств, которые подтверждали отсутствие халатного отношения со стороны футболиста". Например, на записи камер видео наблюдения мы увидели, что Роман наносил кокс идеально ровными полосками на зеркальце и при вдыхании не уронил ни крошки. Это разве не свидетельствует об отсутствии халатного отношения?
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение УЕФА отстранить от футбола полузащитника армейцев Романа Еременко за употребление кокаина. По словам функционера, эта новость очень огорчила всех в клубе.
– ЦСКА на сайте опубликовал информацию о том, что будет обжаловать решение УЕФА. Намерены полностью отменить вердикт или сократить дисквалификацию футболиста?
– Даже если бы мы рассчитывали на полную отмену дисквалификации, по опыту срок рассмотрения апелляции может затянуться до года. Так что в любом случае футболист на долгое время останется без игровой практики, без футбола. По сути, он уже будет отбывать это наказание…
– Зачем тогда подавать апелляцию?
– Это уже дело принципа. Сначала нужно получить мотивировочную часть, очень внимательно ее изучить. Конечно, все в клубе очень расстроены и разочарованы.
– Значит, рассчитывали на другой вердикт?
– По той информации, которая у нас имелась, и в ходе рассмотрения дела на заседании достаточно было обстоятельств, которые подтверждали отсутствие халатного отношения со стороны футболиста. Но, к сожалению, члены комитета посчитали иначе. В любом случае, надо дождаться мотивировочной части решения. 2 года – слишком жесткое наказание.
Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ